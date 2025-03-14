Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi

Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Atatürk Bulvarı villalar mevkisinde tekerinin kopması sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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