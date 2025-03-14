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Edremit’te izmarit toplama kampanyası başlatıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli’de cenaze törenine katıldı haberi
İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi
Sancaktepe’de Koru Park açıldı haberi
Kızılay’dan Karamürsel’de her gün 300 kişiye iftar haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
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Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.Ş.A. idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Atatürk Bulvarı villalar mevkisinde tekerinin kopması sonucu devrildi.Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipler...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi

Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Ş.A. idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Atatürk Bulvarı villalar mevkisinde tekerinin kopması sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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