Edirne’de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'nin Havsa ilçesinde evinde 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri suçun engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 271 fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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