Edirne’de forklift kazasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne'de bir kişinin öldüğü forklift kazasıyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kaza sonrası gözaltına alınan forklift sürücüsü E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.
Önceki gün İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada R.G, iki forkliftin arasına sıkışmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yükleme sırasında forklifti kullanan E.C, polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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