SON DAKİKA
“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası yapıldı
Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi
Sarıyer’de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Sakarya’nın merkezi kentsel dönüşüme giriyor
İstanbul’da bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında kolonları hasar gören apartman boşaltıldı
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Türkiye’nin 2028’de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası yapıldı
Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi
Sarıyer’de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Sakarya’nın merkezi kentsel dönüşüme giriyor
İstanbul’da bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında kolonları hasar gören apartman boşaltıldı
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Türkiye’nin 2028’de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

EDİRNE (AA) – Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, yatsı namazı sonrası Eski Cami önünde toplandı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşması ile 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı’nın birinci aşamasının tamamlandığını söyledi.

Gazze’nin inanmış evlatlarının her türlü imkansızlığa rağmen direnişin şanlı destanını yazdıklarını belirten İriş, “Gazze halkı, kadını, çocuğu, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak inandığı dava için her şeylerinden vazgeçmenin, sabrın ve kararlılığın destanını yazdılar.” dedi.

İriş, Gazzeli yiğitlerin bir yılı aşkın mücadele sonucunda siyonist İsrail rejimine diz çöktürdüğünü dile getirdi.

Gazze'nin şerefli halkının, insanlığa onur ve haysiyetin ne demek olduğunu öğrettiğini dile getiren İriş, şöyle devam etti:

“Bu savaş, bir halkın inancı, onuru ve insanlık dersi verme mücadelesiydi. Gazze bedel ödedi ama davasını kaybetmedi. Şehitler verdi ama inancını büyüttü ve Hamas, bugün sadece Gazze’nin değil tüm özgür insanların umudu oldu. Kudüs özgür olana kadar, Aksa tekrar bizim olana kadar, ırkçı emperyalizmin zulüm düzeni yıkılıp hak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurulana kadar, bu mücadele devam edecektir.

Bu gece burada, hakkı haykırdığımız gibi, bir gün o mübarek Mescid-i Aksa’nın avlusunda, Kubbetu's Sahra'nın yanı başında, Gazze’nin mücahitleriyle, Aksa murabıtlarıyla kucaklaşıp helalleşeceğiz inşallah. Zafer, inanlarındır ve zafer yakındır.”

İriş'in konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gazze

İlgili Haberler

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Yerel
16 Ocak 2025, 15:04

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı

Tekirdağ’da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
Yerel
16 Ocak 2025, 14:56

Tekirdağ’da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Sındırgı’daki Ulus Dağı’nda sis etkili oldu
Yerel
16 Ocak 2025, 14:30

Sındırgı’daki Ulus Dağı’nda sis etkili oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:
Yerel
16 Ocak 2025, 14:28

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:

Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi
Yerel
16 Ocak 2025, 14:24

Kocaeli’de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi

Gelibolu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yerel
16 Ocak 2025, 14:24

Gelibolu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı