SON DAKİKA
Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
MEB ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: (1) haberi
Osmaneli’nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti haberi
İstanbul-İzmir otoyolundaki 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu: haberi
Sakarya’da 6 saatte 3 hastaya böbrek nakli yapıldı haberi
Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
MEB ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: (1) haberi
Osmaneli’nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti haberi
İstanbul-İzmir otoyolundaki 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu: haberi
Sakarya’da 6 saatte 3 hastaya böbrek nakli yapıldı haberi
Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Vali Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, uyuşturucu ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geçen ay büyük uyuşturucu yakalamaları gerçekleştirildiğini belirten Sezer, emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin önemli operasyonlar yaptığını aktardı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, “Bazı yakalamalarda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Geçen ay 230 kilogram esrar, 980 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 3 bin 391 ecstasy ve 11 bin 690 sentetik ecza yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, operasyonlarda oto yedek parça, elektronik sigara ve benzeri çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın da yakalandığına dikkati çekti.

Sezer

İlgili Haberler

İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 16:44

İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi

Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 16:41

Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi

Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 16:41

Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi

Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 16:14

Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi

YÖK Başkanı Özvar, “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:36

YÖK Başkanı Özvar, “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi

TCMB Başkan Yardımcıları Karahan ve Akçay, soruları yanıtladı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:20

TCMB Başkan Yardımcıları Karahan ve Akçay, soruları yanıtladı haberi

Tekirdağ’da bir kişinin cep telefonu ile parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı haberi Tekirdağ’da bir kişinin cep telefonu ile parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı haberi İstanbul Atlas Üniversitesinden epilepsinin farkındalığına yönelik değerlendirme haberi İstanbul Atlas Üniversitesinden epilepsinin farkındalığına yönelik değerlendirme haberi