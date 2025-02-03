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Edirne’de jandarma avcıları denetledi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.Çevre, Doğa ve Ha...