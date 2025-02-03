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ÇOMÜ akademisyenleri Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi haberi
Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
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Edirne’de jandarma avcıları denetledi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.Çevre, Doğa ve Ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de jandarma avcıları denetledi haberi

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezi ve İpsala ilçesindeki av sahalarında 33 avcıyı denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen bir avcı hakkında yasal işlem yapıldı, hayvan sesi çıkartan cihaz ve kullanımı yasak malzemelere el konuldu.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

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