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Edirne’de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi haberi
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Sındırgı’da çocuklar için iftar programı düzenlendi haberi
Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi
Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi
Edirne’de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
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Edirne’de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında öğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi haberi

Edirne'nin Enez ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler temel trafik kuralları, güvenli yolculuk, okul servis araçlarında davranış kuralları ve emniyet kemerinin kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

Öğrencilerin trafikte bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan eğitimlerin süreceği belirtildi.

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