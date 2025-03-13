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Edirne’de jandarma ve polis öğrencilere trafik eğitimi verdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında öğ...