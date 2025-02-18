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GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan gazdan numune alındı haberi
Otoplus, bayileşme hamlesiyle ikinci el pazarında liderliği hedefliyor haberi
Edirne’de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
İngiliz ressam Walker’ın kitabındaki çizimler yapay zekayla Bursa’da canlandırıldı haberi
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, Çanakkale’de üniversitelilerle bir araya geldi haberi
Pendik’te rögara boşaltılan sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı haberi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş’taki kaçak yapılar için harekete geçti haberi
Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Esenyurt Belediyesinden özel çocuklar için bilim atölyesi haberi
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu’ndan Yüceer’e ziyaret haberi
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Edirne’de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karşı önlem alıyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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