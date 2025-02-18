Edirne’de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.
Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karşı önlem alıyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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