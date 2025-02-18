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Edirne’de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karş...