Edirne’de kar yağışı tesirli oluyor

EDİRNE (AA) – Edirne'nin merkezinde kar yağışı yine tesirli olmaya başladı.

Soğuk ve yağışlı havanın tesirine giren kentte dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde tesirini yitirmişti.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yine tesirli oldu.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği iddia ediliyor.

Edirne Vilayet Özel Yönetimi grupları bilhassa kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kısımlarında, Edirne Belediyesi takımları de sürdürdükleri karla uğraş çalışmalarına yer yer devam ediyor.

Kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kentte vatandaşlar bilhassa beyaza bürünen Selimiye Meydanı'nda özçekim yaptı.