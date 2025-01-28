Edirne’de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.
Atatürk Bulvarı'nda bir motokuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunarak kaykay yapan kişi, AA kamerasınca görüntülendi.
Hem motokuryenin hem de kaykay yapan gencin kasksız olduğu görüldü.
Dengede durmaya çalışan motokuryenin seyir esnasında kaykaycıyı düşmemesi için tuttuğu da görüntüye yansıdı.
Bu durum sürücülerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.
Kırklareli’nin tarihi belleği Yayla Mahallesi’nin estetik yapısı yenilenecek haberi
5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14, Vodafone FLEX’te satışa sunulacak haberi