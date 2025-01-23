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Tekirdağ’da üretilen biçerdöver parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor haberi
Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Kocaeli’deki sanayicilere laboratuvar hizmeti veriyor haberi
CANiK, ABD üretimi ilk tabancasını Shot Show 2025’te tanıttı haberi
Ayçiçeğinde tarife kontenjanı uygulaması çiftçinin ürününe değer kattı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde ve Boğaz’da sis etkili oldu haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı haberi
KTSO Başkanı Ilık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu haberi
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Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Öztuna, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”,”Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Şebnem Coşkun'un “Buzun üstünde, suyun altında” başlıklı fotoğrafına oy veren Öztuna, “Günlük Hayat” kategorisinde Bestami Bodruk'un “Kar eğlencesi” ve “Spor” kategorisinde Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” karesini seçti.

– AFAD Edirne İl Müdürü Kaya

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan” başlıklı fotoğrafını seçti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Şebnem Coşkun'un “Buzun üstünde, suyun altında”, “Günlük Hayat” kategorisinde Ahmet Okatalı'nın “Görkemli gece” fotoğrafına oy veren Kaya, “Spor” kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın “Şükür” fotoğrafından yana oyunu kullandı.

– İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Tarancı

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı da “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Her yer Filistin” fotoğrafına oy verdi.

Tarancı, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan can”, “Günlük Hayat” kategorisinde Bestami Bodruk'un “Kar eğlencesi” ve “Spor” kategorisinde Oğuz Yeter'in “Gol sevinci” fotoğrafını seçti.

– Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürü Soyal

Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürü Hasan Soyal ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”,”Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan” başlıklı fotoğrafını tercih etti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Şebnem Coşkun'un “Buzun üstünde suyun altında” fotoğrafına oy veren Soyal, “Günlük Hayat” kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği “Kar eğlencesi” “Spor” kategorisinde de Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” fotoğrafını seçti.

– Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Ercan

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Her şeye rağmen”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Alper Tüydeş'in çektiği “Saklı” başlıklı fotoğrafa oy verdi.

“Haber” kategorisinde Belal Khaled'in “Bayram”, “Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde” fotoğrafını tercih eden Ercan, “Spor” kategorisinde de Gökhan Balcı'nın “Şükür” fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Doğal
Edirne
Foto
Müdürü
Özgür

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