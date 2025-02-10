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Ada halkından İBB binası önünde “turizm yapılaşması” eylemi haberi
Yeşilayın “Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi” Projesi tanıtıldı haberi
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü haberi
Vakıf Leasing, Bank ABC ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı haberi
Akademisyenler kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak yerli feromon üretti haberi
Şişli’de apart otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı haberi
Çalışan kadınlar kurdukları “Tekirdağ Veteranlar” ile hentbola döndü haberi
Ümraniye Belediyesi hazırlık kurslarıyla polis adaylarına destek oluyor haberi
Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi
AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi
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Edirne’de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti haberi

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Daha sonra morgdan alınan Evren'in cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi.

Çocukları İbrahim ve Sezer Evren, burada taziyeleri kabul etti.

Evren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın çıkan evde incelemelerde bulunarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Sezer, Evren ailesinin tüm ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Evren

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