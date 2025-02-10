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Edirne’de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağ...