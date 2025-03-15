SON DAKİKA
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi
Kırklareli’nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da çocukların “tekne orucu” için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor haberi
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi
Kırklareli’nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da çocukların “tekne orucu” için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi

Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi

Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine girdi.

Kaza sonrası araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, önündeki aracı solladığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin iş yerinin vitrinine çarparak durması yer aldı.

İlgili Haberler

“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:24

“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi

Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:14

Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz’da ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:14

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz’da ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:10

Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi

Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 10:40

Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi
Yerel
15 Mart 2025, 10:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi