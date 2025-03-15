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Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.M.D'nin kullandığı otomobil, Edirne Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle motor yağı satışı yapılan bir iş yerine g...