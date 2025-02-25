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Hattat Hasan Çelebi, hayır ve dualarla yad edildi haberi
Bursa’da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi
Kocaeli’de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Edirne’de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde T7454...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı haberi

Edirne'de polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde T7454KK Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler önce havaya, daha sonra kaçmaya devam etmesi üzerine cipin lastiklerine ateş açtı.

Yaşanan kovalamaca sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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