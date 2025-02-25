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Edirne’de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde T7454...