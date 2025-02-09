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Edirne’den kısa kısa haberi
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi
Çam Dağı’nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi haberi
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi

- Edirne Valisi Yunus Sezer: - "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz. Ya gastronomi ya konaklama ya da farklı alanlarla ilgili çalışacaklar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz.” dedi.

Vali Sezer, gazetecilere, kentte kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevsel hale getirilmesinin Edirne'ye değer katacağını dile getiren Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonunun çok önemli olduğunu bildirdi.

Sezer, konakların restore edilmesiyle bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

– 60'a yakın konakta restorasyon devem ediyor

Vali Sezer, Kaleiçi'ndeki bütün yapıların restorasyonunu yapacaklarını kaydetti.

Şu anda 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, “Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz. Ya gastronomi ya konaklama ya da farklı alanlarla ilgili çalışacaklar. Edirne'de dokunmadığımız bir tane yapı kalmayacak. Hepsini elden geçireceğiz. Bunun içerisine 100'e yakın çeşme de dahil.” ifadelerini kullandı.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye özel ilgisi olduğunu vurgulayarak, aktarılan ödeneklerle hızlı bir şekilde kenti güzelleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Edirne
Restorasyon
Sezer
Yapı

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