Edirne’de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu haberi

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle ağaç devrildi, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Sağanak nedeniyle Kent Ormanı'ndaki bir ağaç Lozan Caddesi'ne devrildi.
Yolun büyük bölümünü kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı, trafik ekipleri caddede önlem aldı.
Belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Öte yandan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ile çukurlar oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Şerif Bilgen Caddesi'nde bir otomobilin ön tekerleği yolda oluşan çukura girdi.
Otomobil polis ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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