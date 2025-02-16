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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı haberi
Balıkesir’de “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı haberi
İstanbul’da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında haberi
Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi
Ataşehir’deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak etkili oldu.Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin gir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

Edirne'de sağanak etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Kentte salı ve çarşamba günleri ise kar yağışı bekleniyor.

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