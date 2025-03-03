Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi

Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde A.A'nın kullandığı motosikletin sahte plakasının başka bir takside takılı olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen sürücünün babası polis ekiplerine plakanın basım merkezinde yanlış basılmış olabileceğini öne sürdü.

Sürücüye “Başka bir araca tescilli plakalı takmak ve kullanmak” maddesinden 46 bin 302 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan denetimde alkollü, ehliyetsiz ve ruhsatsız yakalanan bir motosikletin sürücüsüne 64 bin 600 lira ceza uygulandı.

Motosikletler çekiciyle otoparka çekildi.