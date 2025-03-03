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TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
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Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza kesildi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.Denetimde A.A&...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi

Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde A.A'nın kullandığı motosikletin sahte plakasının başka bir takside takılı olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen sürücünün babası polis ekiplerine plakanın basım merkezinde yanlış basılmış olabileceğini öne sürdü.

Sürücüye “Başka bir araca tescilli plakalı takmak ve kullanmak” maddesinden 46 bin 302 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan denetimde alkollü, ehliyetsiz ve ruhsatsız yakalanan bir motosikletin sürücüsüne 64 bin 600 lira ceza uygulandı.

Motosikletler çekiciyle otoparka çekildi.

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