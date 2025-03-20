Edirne’de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı haberi

Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı.
T.D'nin (59) kullandığı 22 RF 775 plakalı minibüs, Beyendik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 26 öğrencisi ile sürücü hafif yaralandı.
Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen öğrenciler ve sürücü, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayakta kontrolleri yapılan öğrencilerden 24'ü ve sürücü taburcu edilirken, 2 öğrencinin hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.
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