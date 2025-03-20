Edirne’de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı haberi

Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi

Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi