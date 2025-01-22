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Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi
Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
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Edirne’de sis etkili oldu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sis etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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