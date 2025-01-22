Edirne’de sis etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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