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Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi
Kocaeli’de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı haberi
İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi
BYD’nin TANG modeli Türkiye’de satışa sunuldu haberi
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Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "İlk Orucum Tekne Orucum" etkinliği düzenlendi.Eski Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, ramazana...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi

Edirne'de, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla “İlk Orucum Tekne Orucum” etkinliği düzenlendi.

Eski Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, ramazana ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Ramazan ayının güzelliklerinden birinin de çocukların “tekne orucu” geleneği olduğunu belirten Aksu, “Anadolu'da tekne orucu vardır. Henüz oruç tutamayan küçük yaşta çocuklar sahura kalkarlar, ailesiyle sahurun heyecanını yaşarlar ve belli bir süre öğlen vaktine kadar oruç tutarlar. Bunun amacı çocuklarımıza ramazanın güzelliğini yaşatmak.” ifadelerini kullandı.

Aksu, tekne orucu geleneğiyle çocukların ramazan heyecanını hissettiklerini ve oruç tutma alışkanlığı kazandıklarını dile getirdi.

Program kapsamında çocuklara ramazan ve orucun öneminin anlatıldığı masallar anlatıldı, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

– Tekne orucu

Anadolu'da eskiden ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine “tekne orucu” deniliyor.

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