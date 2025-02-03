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Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
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Edirne’de Valiliğin restore ettirdiği tarihi “İlhan Koman Konağı” butik otel olarak hizmet verecek haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı "butik otel" olarak hizmet verecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan tarihi konakların restoras...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de Valiliğin restore ettirdiği tarihi “İlhan Koman Konağı” butik otel olarak hizmet verecek haberi

Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı “butik otel” olarak hizmet verecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan tarihi konakların restorasyonu sürüyor.

Eski İstanbul Caddesi'nde 1905'te inşa edilen 6 odalı, 2 katlı İlhan Koman Konağı'nın restorasyonu da bu kapsamda gerçekleştirildi.

Edirne İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen “Tarihi Dokuda Modern Konaklama Projesi” kapsamında yenilenen konak “İlhan Koman Konağı Sosyal Tesisleri” adıyla hizmet verecek.

– Komisyon kararıyla otele fiyat çalışması yapılacak

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik koordinesinde başlatılan tarihi konakların restorasyonu projesine destek verdiklerini söyledi.

Konağın 2023'te başlatılan proje kapsamında restore edildiğini anımsatan Gegeoğlu, “Konağımızdaki çalışmalar bitti. İç tefrişatımız tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonumuz bu hafta kararını verecek. Komisyon kararı doğrultusunda otelin fiyat çalışmaları tamamlandıktan sonra Valimizin taktiriyle de konak hem Edirnelilerin hem de misafirlerimizin hizmetine açılmış olacak.” dedi.

Vali Yunus Sezer'in konakların restorasyonu konusunda büyük çaba harcadığını belirten Gegeoğlu, kentteki çok sayıda konağın ihya edileceğini dile getirdi.

Tarihi konakların ihya edilmesinin turizme büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Gegeoğlu, şöyle konuştu:

“Edirnelilere, Edirne'yi sevenlere, iş adamlarına, bu işe gönül vermişlere, turizmcilere bu konuyla ilgili bir çağrı daha yapmış olalım. Edirne gecesiyle gündüzüyle, tarihiyle ve o muhteşem nehirleriyle Avrupa'ya açılan son kapımız. Osmanlı'nın başkentliğini yapmış ve her tarafında tarihi dokusu olan bir şehir. Bizler bir köşesinden tutmuş olalım bu iş devam etsin. Konaklarımız yaşasın ve hizmet etmeye devam etsin.”

Edirne
İş
Konağı
Konak
Tarihi

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