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Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
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Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa gelerek kandil simidi ikramında bulunan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı.

Kandil simidi ikramına Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Parkı'ndaki düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Parkta vatandaşların ihtiyaçlarına uygun güzel bir yeşil alan oluşturulacağını aktaran Akın, parkta kurulacak büfede vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.

Edirne Otogarı'yla ilgili olarak da çalışma yapıldığını belirten Akın, “Edirne'de şehrimize yakışan, aynı zamanda mevzuata uygun bir işletme modeliyle orayı halkımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

Akın, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yakup Çalık'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlatılan yardım kampanyası standını ziyaret etti.

Çalık için yardım yemeği düzenlendiğini belirten Akın, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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