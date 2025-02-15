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Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı.Nişancıpaşa Mahallesi'nde N.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölge...