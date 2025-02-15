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Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
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Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi
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Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı.Nişancıpaşa Mahallesi'nde N.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölge...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde N.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle yangın çıkan dairede mahsur kalan N.B'nin üvey oğlu E.Ö. (17), polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

E.Ö., sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, söz konusu dairede küçük çaplı hasara neden oldu.

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