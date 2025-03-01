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Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi
İstanbul’da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı haberi
Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi
Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
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Edirne’deki Balkan Onkoloji Hastanesi hayırsever iş insanının desteğiyle genişletiliyor haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde bulunan Balkan Onkoloji Hastanesi, Edirneli hayırsever bir iş insanın yaptığı bağışla genişletiliyor.Sağlık alanında Edirne'nin yanı sıra Trakya ve Balkanlara hizmet veren Trakya Üniversitesi, kaliteli ve hızlı sağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’deki Balkan Onkoloji Hastanesi hayırsever iş insanının desteğiyle genişletiliyor haberi

Trakya Üniversitesinde bulunan Balkan Onkoloji Hastanesi, Edirneli hayırsever bir iş insanın yaptığı bağışla genişletiliyor.

Sağlık alanında Edirne'nin yanı sıra Trakya ve Balkanlara hizmet veren Trakya Üniversitesi, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Onkoloji hastanesini büyütme çalışmaları kapsamında “Onkoloji Hastanesi Ek Binası Projesi” için çalışmalar başladı.

Hayırsever iş insanı Soner Çeker'in yaptığı bağışla inşa edilecek ek bina mevcut hastane ile entegre şekilde hizmet verecek.

Temel kazı çalışmaları başlayan bina toplamda 1125 metrekare kapalı olan sahip olacak. Binanın zemin katında kan alma üniteleri ve klinikler, birinci katında poliklinikler, üst katta ise kemoterapi alanı ve destek birimleri yer alacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hatipler, Edirne'ye önemli bir sağlık tesisi kazandırılması konusunda göstermiş olduğu hassasiyet dolayısıyla iş insanı Çeker'e teşekkür etti.

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