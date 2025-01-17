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İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
Lexus, Avrupa pazarında yüzde 20 büyüdü
Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik’te öğrenciler karnelerini aldı
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Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi

EDİRNE (AA) – Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesisteki balık üretimi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Bu kapsamda tesiste 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

Üretilen balıkların 7 milyon 880 bini göl ve göletlere bırakılmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'a gönderildi.

Balık yavrularının 2 Milyon 120 bini ise kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

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