Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde M.Y. ve B.Y'nin evlerinde narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı.
Aramada, 4 kilo 624 gram toz esrar, 2 kilo 104 gram kubar esrar, kuru sıkı tabanca, 3 hassas terazi, elek, öğütücü makine ve kilitli poşetler ele geçirildi, şüpheliler M.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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