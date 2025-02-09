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Edirne’den kısa kısa haberi
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi
Çam Dağı’nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi haberi
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesindeki gübre bayileri denetlendi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.Taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla çeşitli kontroller...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

İpsala ilçesindeki gübre bayileri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla çeşitli kontroller yapan ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarını, fiyatlarını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

– Kaymakam Sevgili esnafı ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, esnafı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, pazar yeri esnafını ziyaret eden Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da yer aldı.

– Havsa Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Havsa Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tesislerinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve sendika temsilcisi toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Yapılan anlaşma ile işçilerin maaşlarında yüzde 25 oranında artış sağlandı.

Özden, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

İş

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