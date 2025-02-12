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Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Eyüpsultan’da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Karabük ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
İlkleri başaran anne ile izinden giden kızının judo hikayesi haberi
Sındırgı’da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Kocaeli’de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada haberi
Edirne’nin tarihine uygun “Akıncılar yolu” oluşturulacak haberi
Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarını ziyaret etti.Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Ayte, alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.Ayte'ye ziyaretinde Belediye Başkanı Yunus At...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Ayte, alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ayte'ye ziyaretinde Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi ve ilçe emniyet amiri eşlik etti.

– Kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Edirne'yi temsil edecek kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret ederek Sivas'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporcularla bir araya geldi.

Toplantıda sporcuların taleplerini dinleyen Ak, başarı dileklerini iletti.

Edirne kafilesinin şampiyonaya 25 sporcu, 1 idareci ve 2 antrenör ile katılacağı belirtildi.

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