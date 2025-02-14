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Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
Esenler’de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi haberi
Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.Ciğerci, özverili çalışmalarından personeli tebrik etti.Personele belgelerini veren Ciğerci,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Ciğerci, özverili çalışmalarından personeli tebrik etti.

Personele belgelerini veren Ciğerci, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

– “Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Genç Kürsü Konuşmaları”

Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Genç Kürsü Konuşmaları programında “Dünyanın Geleceği ve Türkiye” konusu ele alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi'nde düzenlen programda Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Üyesi Ceyhun Ünlü sunum yaptı.

Programın gelecek haftaki etkinliğine eğitim sistemlerinin toplum üzerindeki etkilieri ele alınacak.

Edirne
Genç
Türk

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