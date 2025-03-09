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Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi
Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) - İpsala'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını birlikte yaşadıklarını söyledi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

İpsala'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Kerman, programa katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a ve İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili’ye de teşekkür etti.

– Staj yapan öğrencilere ziyaret

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, 3+1 eğitim sistemi kapsamında Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisi ve Şişecam Otocam Burgaz Tesisleri'nde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

Öğretim elemanları ziyarette öğrencilerin iş süreçlerindeki deneyimlerini yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Öğr. Gör. Emrah Aydın yer aldı.

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