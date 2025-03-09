Edirne’den kısa kısa haberi

İpsala'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Kerman, programa katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a ve İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili’ye de teşekkür etti.

– Staj yapan öğrencilere ziyaret

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, 3+1 eğitim sistemi kapsamında Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisi ve Şişecam Otocam Burgaz Tesisleri'nde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

Öğretim elemanları ziyarette öğrencilerin iş süreçlerindeki deneyimlerini yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Öğr. Gör. Emrah Aydın yer aldı.

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