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Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi
Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa haberi

EDİRNE (AA) – Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce “Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencilerine kariyer fırsatları ve üniversitelerin sunduğu olanaklar anlatıldı.

Programa katılan üniversite temsilcileri bölüm ve programlar hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

– İpsala Belediye Başkanı Kerman, muz seralarında incelemede bulundu

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Antalya'daki muz üretim seralarında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresine katılan Kerman, daha sonra tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanları gezdi.

Muz seralarını inceleyen Kerman, “En kısa zamanda, ilçedeki sıcak suyumuzu yeryüzüne çıkararak, İpsala'da kendi seralarımızda muz üretmeye başlayacağız. İpsala'nın tarımda sürdürülebilir ve yenilikçi adımlarla gelişmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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