Ege Denizi’nde 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının mobil radarı “MORAD-8”, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen “KB-20” botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan, Mısır, Suriye, Sudan, Somali, Filistin, Irak ve Yemen uyruklu 10'u çocuk 35 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi
Prof. Dr. Soyhan’dan Kartalkaya’daki otelde “yanlış mimari ve güncel teknoloji eksikliği” değerlendirmesi haberi
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi