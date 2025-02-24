Ege Yapı Alsancak, kampanyayla satışa başladı haberi

Ege Yapı, İzmir'deki projesi Ege Yapı Alsancak'ta yatırımcılara fırsatlar sunan özel bir kampanyayla satışa başlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ege Yapı, estetik ve fonksiyonelliği buluşturan projeleriyle sektörüne değer katıyor.

Firma, İzmir'de daha önce hayata geçirdiği ve bu yıl aralıkta teslim etmeyi planladığı Urla Kekliktepe projesinin ardından Ege Yapı Alsancak ve Kordon İzmir projeleriyle, bölgenin potansiyelini avantaja çevirmek isteyenler için yaşam fırsatı sunuyor.

Ege Yapı Alsancak projesi, yatırımcılarına fırsatlar sunan özel bir kampanyayla satışlara başladı. Kampanya kapsamında 48 ay taksit, yüzde 1,99 vade oranı ve tanıtıma özel avantajlarla satışa sunulan proje, ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

8 katlı 4 bloktan oluşan projede, toplam 132 konut ve 7 ticari ünite yer alıyor. 1+1'den 6+1'e kadar farklı daire tipleriyle geniş bir yaşam alternatifi sunan proje, Kordon, İzmir Fuarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası gibi önemli noktalara yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde konumlanıyor. Projenin, tüm ulaşım ağlarının merkezinde bulunması ve metro, tramvay ve İZBAN bağlantılarına sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olması, şehrin diğer sosyal ve kültürel olanaklarına erişim imkanı sağlıyor.

– Güvenli bir yapı tasarımı oluşturuldu

Ege Yapı Alsancak'ta güvenli ve dayanıklı yapı anlayışı, üst seviyeye taşındı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 800 metre sondaj çalışmasıyla detaylı zemin analizleri yapıldı. Titizlikle yapılan zemin etütleri ve ileri mühendislik çözümleri sayesinde, binaların taşıyıcı sistemi kirişli betonarme plak döşeme olarak tasarlandı ve “C35” beton ile “B20C” sınıfı nervürlü çelik kullanılarak depreme karşı yüksek dayanıklılık sağlandı. Zemin iyileştirme kapsamında, diyafram duvar sistemi, “jet grout” teknikleri ve radye temel uygulamaları gibi güvenliği artıran ileri inşaat teknikleri uygulandı.

Proje, güvenliğin yanı sıra sunduğu lüks ve konforlu yaşam alanlarıyla da öne çıkıyor. Çatıda konumlandırılan “açık gökyüzü” havuzu, fitness ve spa alanlarıyla sağlıklı yaşam ihtiyacını karşılayan proje, ticari alanlarıyla de sosyal yaşamı destekliyor. Farklı yaşam tarzları ve ihtiyaçlara göre tasarlanan dairelerin birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde yerleşimi, her katta ferahlık ve rahatlık hissi sağlıyor. Kapalı otopark alanları, peyzajla bütünleşen ferah bir avlu ve sosyal alanlar, modern şehir hayatına alternatif sunuyor.

Çevreye duyarlı bir yaşam alanı sunma amacıyla tasarlanan Ege Yapı Alsancak'ta, enerji ve su altyapıları bu doğrultuda geliştirildi. Elektrikli araç şarj istasyonları, enerji ve su tüketimlerini otomasyondan kontrol edip minimum seviyeye indiren sistemler, sürdürülebilir bir yaşama katkıda bulunuyor. Blok çatılarında kurulu güneş panellerinden elde edilecek enerjiyle ortak alan elektrik sarfiyatının düşürülmesi hedeflenirken, yağmur suyu toplama sistemiyle toplanan su ise ortak alan peyzaj sulamasında kullanılacak.

Projenin tanıtımda, satış ofisinde konumlandırılan örnek daire ziyaretçilere sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, projenin güçlü altyapı ve modern teknolojilerle donatıldığını, İzmir'in stratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve Akdeniz ikliminin sunduğu avantajlarla her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Kabadayı, “Bu dinamik yapı, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için şehri cazibe merkezi haline getiriyor. Bütün bu değerli özelliklerinin yanında, deprem riskine karşı yenilenmesi ve güçlenmesi gereken kent yapısına tecrübemizle katkı sunabildiğimiz için mutluyuz. Ege Yapı Alsancak, İzmir'in kalbinde, güvenli, prestijli ve yüksek yatırım değerine sahip bir proje olarak hayata geçiyor.” ifadelerini kullandı.

– “Ege Bölgesi'nin diğer illerine de yayılmayı hedefliyoruz”

Projede, şehrin sosyal ve kültürel hayatını modern yaşamın konforuyla buluşturduklarını aktaran Kabadayı, “Proje, çağdaş mimarisi, sürdürülebilir tasarım anlayışı ve özenle düşünülen detaylarıyla İzmir'in kent dokusuna değer katacak. En güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan projemizi, ileri mühendislik çözümleriyle oluşturduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Kabadayı, İzmir'deki proje sayılarının 6'ya ulaşacağını, Kekliktepe'deki projede sonbaharda teslimlere başlamayı planladıklarını, Alsancak projesiyle eş zamanla satışa çıkan ve turizm işletme belgesi de bulunan Kordon İzmir projesinin ise Pasaport İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüme mesafesinde olduğunu kaydetti.

İzmir'de devam eden ve yeni projelerle 7 milyar liranın üzerinde değer üretmeyi hedeflediklerine değinen Kabadayı, “Ege Bölgesi'nin diğer illerine de yayılmayı hedefliyoruz. İzmir portföyümüz, İstanbul'daki gibi büyümeye devam edecek. İzmir'de, İstanbul düzeyinde bir portföye ulaştık.” şeklinde görüş belirtti.

Kabadayı, yatırımcıların İstanbul, İzmir ve Bodrum'a yoğun ilgisi olduğunu, İzmir'de yaşanan ilgiyi daha da artırmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıftan bulunan Kabadayı, “TÜİK verilerine göre, 2024'te sektörde uluslararası yatırımcı oranı yüzde 1,6'lara düştü, bu yıl içinde bu oranın artacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin sanayi şehirlerinden İzmir'e çok talep var. İzmir ihracatı da çok güçlü bir şehir. Ticari anlamda çok daha gelişeceğini düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.