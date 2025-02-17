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Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi
İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi
Karamürsel’den kısa kısa haberi
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi
Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi
Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi
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Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması", Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde düzenlendi.Mesleki eğitimin güçlendiril...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması”, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde düzenlendi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürü Ali Karagöz ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Macit, teknolojinin çok hızlı değiştiğine dikkati çekerek, teknolojinin değer yargılarını dönüştürdüğü, dolayısıyla eğitim sisteminde de değer yargılarını merkeze koymaları gerektiğini dile getirdi.

Macit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin okullarda maksimum bilgiye ulaşmalarını değil, var olan bilgilerle maksimuma çıkmalarını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin her yerinde karşılarına çıkan konunun “ara eleman” olduğunu belirten Macit, “Aslında mesleki eğitim dediğimizde biz sadece ara eleman ya da aranan elemandan bahsetmiyoruz. Organize sanayi bölgelerine, sanayi odalarına, ticaret odalarına gittiğimizde çokça aslında ustalıktan, teknik okullardan mezun olmuş, ustalık yapmış, kendi fabrikasını kurmuş, şimdi yüzlerce, binlerce kişiye istihdam sağlayan iş adamlarımızdan, girişimcilerimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında mesleki teknik eğitim konusu bizim için sadece aranan eleman konusu değil, girişimcilik konusu, istihdam konusu, Türkiye'nin zenginliği konusu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür de, toplantının Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu ve toplantının güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

İstanbul'da meslek lisesi öğrencilerinin değer temelli, iş dünyasının ve geleceğinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim gördüğüne değinen Yentür, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin hedefleri doğrultusunda hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürü Ali Karagöz de mesleki ve teknik eğitim politikasının uygulama ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Eğitim
Mesleki Ve Teknik Eğitim

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