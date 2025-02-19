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Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi
“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi
Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi
Eminevim’in sözleşme hacmi 168,8 milyar liraya ulaştı haberi
Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
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Eminevim’in sözleşme hacmi 168,8 milyar liraya ulaştı haberi

İSTANBUL (AA) - Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki varlığını 168,8 milyar liralık sözleşme hacmiyle sürdürdüğünü duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla da dikkati çekmeye devam ediyor. Finansal i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eminevim’in sözleşme hacmi 168,8 milyar liraya ulaştı haberi

Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki varlığını 168,8 milyar liralık sözleşme hacmiyle sürdürdüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla da dikkati çekmeye devam ediyor. Finansal istikrarı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla tasarruf finansman sektöründeki güveni pekiştiren şirket, her geçen gün büyüyerek ülkenin dört bir yanındaki tasarruf sahiplerine fayda sağlamayı sürdürüyor.

Müşterilerine finansmanını sağladığı ev, araç ve iş yeri teslimatları toplamda 300 bine ulaşan Eminevim, bu yıl için 300 bin yeni müşteri hedefi koydu. Bu hedef doğrultusunda, finansman modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı amaçlayan Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 156,5 artırarak 47,7 milyar liraya çıkardı.

2022'de 7,9 milyar lira olan aktif büyüklüğünü, 2023'te 18,6 milyar liraya yükselten şirket, 2024'te yeni sözleşme büyüklüğünü yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğünü ise yüzde 193 artırarak toplam sözleşme tutarını 168,8 milyar liraya ulaştırdı. Öz kaynakları da iki katına çıkan Eminevim'in 2024'teki tahsisat tutarı ise yüzde 142 artış gösterdi.

– Başarılı çalışanlara Togg ödülü

Eminevim'in Türkiye genelindeki 134 şubesinde görev yapan yöneticileri ve satış ekibi, “Liderler Sahnede, Gücümüz Zirvede” temasıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Şirket, etkinlik kapsamında 2024 yılı boyunca üstün performans sergileyen çalışanlarını ödüllendirerek, başarılı satış temsilcilerine Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

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