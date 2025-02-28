SON DAKİKA
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi
AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: haberi
28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyelerinden Beyazıt Meydanı’nda açıklama: haberi
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi
AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: haberi
28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyelerinden Beyazıt Meydanı’nda açıklama: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi

Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor.Tarihi Yarımada'da yer alan Eminönü, birçok İstanbullunun ramazan alışverişi için tercih ettiği noktaların başında geli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi

İstanbul'da ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi Yarımada'da yer alan Eminönü, birçok İstanbullunun ramazan alışverişi için tercih ettiği noktaların başında geliyor.

Lokum, hurma, peynir, zeytin, kahve ve tatlı gibi çeşitli ürünlerin satıldığı çarşılarda, bazı dükkanların önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Turistlerin de ilgi gösterdiği çarşılarda her bütçeye uygun ürün alıcısını buluyor.

Esnaf Muhittin Tan, 10 gündür müşteri yoğunluğu yaşadıklarını söyleyerek, “Geçen seneye göre bu sene fiyatlar uygun olunca kilo kilo alıyorlar. Bol bol hurma yiyecek insanlar. 8 çeşit hurmamız var. En ucuzu 150 lira, 300 liraya da var.” dedi.

Evinin ramazan alışverişini yapan Yıldız Şahin ise eşi için hurma aldığını belirterek, “Ramazan bolluk, bereket demek. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum.” dedi.

​​​​​​​Peynirciden alışveriş yapan Emine Çelik de çok yoğunluk olduğunu söyledi.

İlgili Haberler

Sultangazi Belediyesi Bulgaristan ve Yunanistan’da iftar sofrası kuracak haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 17:31

Sultangazi Belediyesi Bulgaristan ve Yunanistan’da iftar sofrası kuracak haberi

İstanbul’da “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli” gerçekleştirildi haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 17:24

İstanbul’da “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli” gerçekleştirildi haberi

Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 17:24

Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi

Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 17:10

Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 28 Şubat söyleşisinde konuştu: haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 16:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 28 Şubat söyleşisinde konuştu: haberi

Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 16:44

Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli haberi

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı haberi İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı haberi Üniversite Girişimcilik Programı “Yıldız Kaşifleri” YTÜ’de başladı haberi Üniversite Girişimcilik Programı “Yıldız Kaşifleri” YTÜ’de başladı haberi