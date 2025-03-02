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Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelini...