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Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
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Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelini...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 430 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 3 alkol aroması, 33 adet sahte alkol bandrolü ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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