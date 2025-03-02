Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda 430 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 3 alkol aroması, 33 adet sahte alkol bandrolü ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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