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Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
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Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Mevki Kavşağı'nda henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 AES 705 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tra...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Mevki Kavşağı'nda henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 AES 705 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafik lambasına çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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