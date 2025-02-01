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Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi

- Erzurumspor FK Teknik Direktör Hakan Kutlu: "Maçın bana göre galibi oyun olarak da girdiğimiz pozisyonlar olarak da bizdik ama bunu sonuca yansıtamadık, bunda hakem faktör çok çok önemliydi" - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "3 puana çok yakındık ama bir anlık gaflet maalesef 3 puanı almamızı engelledi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının maçın başından sonuna kadar kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, takımının üst düzey mücadele ettiğini belirterek, “Tek taraflı bir maç oldu diyebilirim. Rakibimizin attığı gol harici ikinci pozisyonu yok ve gol bana göre pozisyon değil. Çok sayıda gol girişimimiz oldu, bu sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık.” dedi.

Kutlu, 3 yıldır Erzurumspor'u yönettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“3 yıldır ne zaman bir çıkışa geçsek bir şekilde durduruluyoruz. Bugün de sahada çok kötü bir hakem vardı. Rakibimizin kırmızı kart hak edecek faulleri ve çift sarıdan atılması gereken hareketleri vardı. Hakem, değil çift sarıdan atmak, sarı kartı bile rakibimize maçını son dakikalarında bir tane verdi. Bize her faulde sarı kart çıkarttın hakem, rakibinize hiçbir pozisyonda sarı kart göstermedi, çok kötü bir yönetim gösterdi. Yedirmiş olduğu golü çıkartmak için oyuncularım, 60 dakika sahada üst düzey mücadele etti 60. dakikaya kadar haksız yediğimiz golü çıkartmak için uğraştık, büyük efor sarf ettik. Maçın bana göre galibi oyun olarak da girdiğimiz pozisyonlar olarak da bizdik ama bunu sonuca yansıtamadık, bunda hakem faktörü çok önemliydi. Geçen sene de play-off yakalamak üzere olduğumuz maçlar vardı, orada da hakemler bize büyük sıkıntı yarattı. Oyuncularımın bu inanmışlığı gösterdiği sürece hedefimize varacağımız düşünüyorum.”

Oyuncularına teşekkür eden Kutlu, “Haksız kararla çok güçlü bir takım karşısında geriye düşmemize rağmen oyunu çevirmesini bildiler. Hakem kritik yerlerdeki oyuncularımızı faul olmayan pozisyonlarda sarı kartla cezalandırdı. Oyunun sonlarına doğru yaptığım değişiklikleri oyuncularımız atılmasın diye yaptım. Kazanmayı çok istiyorduk,önümüzdeki haftalarda bu maçın telafisini oyuncularımın iştah ve arzusu devam ettirdiği sürece yaparız.” ifadelerini kullandı.

– “Üçüncüyle puan farkımızı koruyoruz ve yolumuza devam ediyoruz”

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise 3 senedir birlikte olan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Taşdemir, zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Transferi açtıktan sonrada çok farklı bir ivme yakalamış takıma karşı deplasmanda oynadık. Sahada yürümenin bile zor olduğu bir durumda futbol konuşmak çok zor. Maçın skorunu bence duran topları belirleyecekti ki rakibimiz de bu konularda sezon başından beri çok etkin ve yanılmıyorsam 15'inci duran top gollerini attılar ama biz de golü duran toptan bulduk. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Bence bizim için gerekli olan puanı aldık, 3 puana çok yakındık ama bir anlık gaflet maalesef 3 puanı almamızı engelledi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok, bir haftayı daha geride bıraktık, en azından üçüncüyle puan farkımızı koruyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.”

Oyun

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