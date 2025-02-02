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GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından haberi
Esenler’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı haberi
Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı haberi
Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ’da konser verdi haberi
Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi haberi
Amed Sportif Faaliyetler – Sakaryaspor maçının ardından haberi
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Esenler’de alev alan araç kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan Topkapı istikametine ilerleyen 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı.Sürücü R...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de alev alan araç kullanılamaz hale geldi haberi

Esenler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan Topkapı istikametine ilerleyen 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Sürücü Ramazan Yayla, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verirken, alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı.

Bu sırada araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler yola da yayıldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, patlama olasılığına karşı yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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