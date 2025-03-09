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Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi de kurtardı.Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen ned...