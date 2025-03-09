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Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi
Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
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Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi de kurtardı.Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen ned...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Esenyurt'taki apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi de kurtardı.

Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairede ve üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

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