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Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
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Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Çınar Mahallesi 1468 Sokak'taki oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpek, henüz belirlenemeyen nedenle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi

Esenyurt'ta oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çınar Mahallesi 1468 Sokak'taki oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpek, henüz belirlenemeyen nedenle buradaki E.A. ve B.E.B.'ye saldırdı.

Sesleri duyan çevredekiler köpekleri ayırmaya çalışırken, polis ve sağlık ekiplerine de ihbarda bulundu.

Vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, 2 Pitbull cinsi köpeği oto yıkamadan alarak barınağa götürdü.

Mahalle sakini Arif Kıraç, sabah balkona çıktığında bir ses duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Duyar duymaz aşağıya koştum. Önce içeriye giremedik. Bir iki arkadaş daha gelince 3 kişi olduk ve araya daldık. 2 Pitbull cinsi köpek hem sahibini hem de içerideki arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık. Hatta üzerine et verdik. Verdiğimiz ete de gitmediler. Zor ayırdık. Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Çekerek çıkardık arkadaşları. Bu köpekleri burada barındırmak yasak. Burada barındırmasınlar. İşyerinde, açık alanda çocuklarımız var. Burada hemen yanı başında okul var.”

Köpek

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