Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi

Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan ve yaklaşık 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikle ilgili inceleme başlattı.
Esenyurt'taki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.M.H'yi dün Pınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan arandığı ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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