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Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Sakarya’da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi haberi
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Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan ve yaklaşık 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan içerik...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi

Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan ve yaklaşık 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikle ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'taki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.M.H'yi dün Pınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan arandığı ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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