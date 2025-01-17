Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:

İSTANBUL (AA) – Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk, AA'nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Ajansın Ümraniye'deki Uluslararası Haber Merkezi'ni ziyaret eden Öztürk'ü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz makamında ağırladı.

Ziyaretinde AA'nın “Yılın Kareleri” oylamasına da katılan Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Haber” kategorisinde Fatih Aktaş'ın “Protestocu kız” fotoğrafına oy veren Öztürk, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Alper Tüydeş'in “Saklı” isimli fotoğrafını oyladı.

Öztürk, “Günlük Hayat” kategorisinde tercihini Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler” fotoğrafından yana kullanırken ''Spor'' kategorisinde Halil Sağırkaya'nın çektiği “Abluka” fotoğrafını seçti.

Kemal Öztürk, ''Özgür Suriye” kategorisinde ise Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük” fotoğrafını tercih etti.

– “Toplumsal hafızanın nasıl yansıdığını bize gösteriyor”

Devlet kurumlarında devamlılığın esas olduğunu aktaran Öztürk, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün kurumda daha önce yapılmış birçok etkinlik, çalışma ve sistemin devamlılığını sağlayıp, üzerine de yeni şeyler koyarak bugünlere taşıdığını söyledi.

“Yılın Kareleri” çalışmasının, Türkiye'de her yıl yüz binlerce insanın girip oy kullandığı güzel bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Öztürk, “Bu, aynı zamanda bir hafızayı oluşturuyor yani bir toplumsal hafızanın nasıl yansıdığını da gösteriyor bize. Yüz binlerce insan aynı kare fotoğrafı seçtiğinde işte o zaman anlıyorsunuz ki ülkede haber kategorisinde insanların hafızasında bu kare kalmış. O yüzden toplumsal hafızanın kayıtlara geçmesi açısından da güzel bir çalışma.” dedi.

Öztürk, 2024 yılının en önemli olayının Suriye'deki devrim olduğuna vurgu yaparak “Özgür Suriye” kategorisinde Suriye bayraklarıyla beraber sevinç gösterisi yapan insanların karesini seçtiğini aktardı.

Haber kategorisinde, Gazze için Amerika'daki bir protestoyu yansıtan fotoğrafı seçtiğini belirten Öztürk, “Spor alanında da Türkiye'nin gururu olan Arda'nın çok güzel bir karesi var abluka adında. O kareyi seçmiş oldum.” diye konuştu.

Öztürk, “Yılın Kareleri” çalışmasının hem devlet erkanının hem de halkın aynı anda katıldığı bir çalışma olduğunu ve bu geleneğin devam etmesini çok önemsediğini belirterek “Anadolu Ajansının fotoğraf departmanı bana göre dünya standartlarında bir departman. Zaten birçok fotoğraf Washington Post, Le Figaro gibi dünyanın bütün gazetelerinde ve televizyonlarında yayınlanıyor. Çok gurur verici bir ekibi var bence Anadolu Ajansının.” değerlendirmesini yaptı.