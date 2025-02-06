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Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulup, dualar edildi.Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İstanbul Vali Yardı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi

İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulup, dualar edildi.

Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanlığını temsilen Tümgeneral Hakan Tunç, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı vatandaşlar katıldı.

Programda, caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okundu.

Depremlerde yaşamını yitirenler için Prof. Dr. Arpaguş tarafından dua edildi.

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