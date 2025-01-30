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Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı haberi
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Akdaş Edirne’de sahne aldı haberi
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi
Bursa’da otomobille hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Sapanca Gölü çalışmalarla korunacak haberi
Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı haberi
Çiçekçiden “312 bin liralık dolandırıcılığa” ilişkin suç duyurusu haberi
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Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.İhbar üzeri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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