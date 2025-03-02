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Sakarya’da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası’nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı haberi
Tekirdağ’da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu haberi
Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
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Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın kamera görüntülerine ulaşıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da emniyet şeridinde duran ATV'nin sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının görüntülerine ulaşıldı.İstanbul Havalimanı yolunda 22 Şubat'ta meydana gelen kazaya ilişkin ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın kamera görüntülerine ulaşıldı haberi

Eyüpsultan'da emniyet şeridinde duran ATV'nin sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı yolunda 22 Şubat'ta meydana gelen kazaya ilişkin kamera görüntülerinde, otoyolda seyreden servis aracının iki kez frene bastığı, kazanın ardından durmayıp yoluna devam ettiği görülüyor.

– Olay

İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde ATV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Muhammet Gürcan Koçak, M.Y'nin kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından kaçan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul Havalimanı'nda yakalanan M.Y'nin ilk ifadesinde, olay günü yoğun kar yağışı olduğunu ve bir kişiye çarptığını fark etmediğini, yabani bir hayvana çarptığı düşüncesiyle yoluna devam ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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