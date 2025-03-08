Farklı sanat türlerinde 25 sanatçının özgün eseri Bayou Villas’ta sergileniyor haberi

ÖZLEM LİMON – Resim, seramik, yerleştirme, kolaj, dijital sanat, video art ve NFT gibi farklı sanat türlerinde 25 sanatçının özgün eseri, Antalya'daki Bayou Villas'ta sergileniyor.

Metex Studio Erk'in kurucu ortağı iç mimar Hüray Erk ile tasarlanan Bayou Villas'ın sanat seçkisi, mimari, iç mimari ve peyzaj tasarımıyla bütünleştirilerek estetik kurguyla oluşturuldu.

Bayou Villas'ın farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sanat koleksiyonu, insan, doğa, zaman ve yaşam ilişkisini sorguluyor. Seçki, hem kariyerinin başında olan genç sanatçılara alan açarken hem de uluslararası bilinirliği olan veya Türkiye'de sanat alanında tanınan isimleri bir araya getiriyor.

– “Sanatı içinde yaşanan bir unsur haline getirmek istedik”

Band Grup Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Bulut, konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel olarak seçilmiş çağdaş sanat eserleriyle donatılan Bayou Villas'ın galeri gibi değil, yaşayan sanat mekanı olarak tasarlandığını söyledi.

Bulut, eserlerin belirli etkinlik veya proje için değil, kalıcı sanat seçkisi adına sergilendiğini belirterek, “Doğayla bütünleşen ve her biri kişiye özel deneyim sunma fikriyle tasarlanan Bayou Villas için oluşturulan sanat seçkisinde, doğa, insan, zaman ve yaşam ilişkisini irdeleyen, düşünce ve üretimin farklı katmanlarını barındıran eserler yer alıyor.” dedi.

Misafirlerine özgün, ilham verici ve unutulmaz deneyim sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Bulut, “Günümüzde turizm anlayışı, yalnızca konaklamaktan ibaret değil. Misafirler artık kaldıkları mekandan hikaye, ruh ve derinlik bekliyor. Biz de sanatı yalnızca sergilenen öge olarak değil, doğrudan deneyimlenen, içinde yaşanan bir unsur haline getirmek istedik. Misafirlerimiz burada sanatın sadece izleyicisi değil, onunla etkileşime giren parçası olabiliyor.” diye konuştu.

Bulut, bu projeyle çağdaş Türk sanatçılarını desteklemek ve eserlerini daha geniş kitleyle buluşturmayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bayou Villas'ta yer alan sanat koleksiyonu, Türkiye'nin değerli sanatçılarının eserlerinden oluşuyor ve 25 farklı sanatçının disiplinler arası çeşitlilik gösteren çalışmaları bu seçkide yer alıyor. Koleksiyonun oluşturulma sürecinde her bir eserin kavramsal altyapısına, sanatsal diline ve estetik bütünlüğüne büyük önem verdik. Eserlerin mekanla uyum içinde olması ve sanatçının üretim biçimine saygılı şekilde sergilenmesi, bu seçkinin en önemli özelliklerinden biri. Böylece misafirlerimiz, sanatı sadece dekoratif unsur olarak değil, mekanın ruhunu oluşturan, ona derinlik ve anlam kazandıran bir değer olarak deneyimleyebiliyor.”

– “Sanatı merkeze alan turizm anlayışı, daha bilinçli turist profiline hitap ediyor”

Sanatın sürdürülebilir turizmin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gözde Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bayou Villas'taki sanat koleksiyonu ve ArtEscape gibi etkinlikler, sürdürülebilir turizme 3 farklı açıdan katkı sağlıyor; kültürel, çevresel ve ekonomik sosyal sürdürülebilirlik. Öncelikle kültürel sürdürülebilirlik açısından sanat, hem yerel kültürün hem de çağdaş sanatın korunmasına katkıda bulunuyor. Turizmi sadece konaklama deneyimi olmaktan çıkarıp misafirlerin bulundukları bölgenin sanatsal ve kültürel dokusunu keşfetmelerini sağlıyor. Çevresel sürdürülebilirlik boyutunda ise sanatın doğayla iç içe deneyim sunması, misafirlerin çevreye olan duyarlılığını artırıyor. Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından sanat, sanatçılar için yeni mecra yaratıyor ve onların üretimlerini ekonomik olarak sürdürebilmelerine destek oluyor. Sanatı merkeze alan turizm anlayışı, geleneksel tatil konseptlerine alternatif sunarak, daha bilinçli ve seçici turist profiline hitap ediyor.”

Bulut, sanatın turizmin yalnızca tüketim odaklı sektör olmasının önüne geçtiğini ve sektöre daha derin ve kalıcı boyut kazandırdığını belirtti.

Sanatsal çalışmaların Bayou Villas ve Lara Barut Collection'da yıl boyunca farklı projelerle misafirlerle buluştuğunu aktaran Bulut, “6 yıldır düzenlenen Lara Barut Collection Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması, genç yeteneklere eserlerini sergileme fırsatı sunarken, sanatın otel deneyimini nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor. Son etkinlikte Hakan Kürklü küratörlüğünde 10 sanatçı eserlerini sanatseverlerle paylaşırken, usta ressam Feyzan Alasya onur konuğu olarak yer aldı. Bayou Villas, sanatın içinde yaşanabilen bir deneyim sunduğu gibi ArtEscape gibi etkinliklerle de sanatı daha interaktif hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

– “Seçki, bütüncül bakış açısını yansıtan özenli yerleşim planına sahip”

Sanat danışmanı Gözde Ulusoy ise güncel olarak sanatı takip eden projenin iç mimari, Metex Studio Erk'in kurucu ortağı Hüray Erk ve Bayou Villas'ın sahibi Ahmet Barut'la birlikte projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Ulusoy, düşünce ve üretimin farklı katmanlarını barındıran seçkiye dair, “Disiplinleri birbirinden farklı olan ve dolayısıyla renk ve forma olan yaklaşımları, irdeledikleri meseleleri de farklılıklar gösteren eserlerin yer aldığı seçki, sanatçıya ve üretim biçimine saygılı bir yaklaşımla, kavramsal altyapısı ve estetik dili açısından birbiriyle uyumun gözetildiği, bütüncül bakış açısını yansıtan özenli yerleşim planına sahip.” dedi.

Sanatçıların eserlerini en doğru şekilde yansıtmak ve doğru etkileşimi kurmak adına hassas denge kurmanın gerekli olduğunu belirten Ulusoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası misafir ağırlayan Lara Bayou da zaman içerisinde farklı bakış açılarına sahip izleyicilerle buluşacak olması sebebiyle tek bir sanatçıya odaklandığımız değil, birden fazla sanatçıya alan açabilme fırsatımızı değerlendirdiğimiz bir seçkiyle misafirlerin deneyim alanını da genişletmeyi de önemsedik. Hem kariyerinin başında olan genç sanatçıların desteklendiği hem de uluslararası bilinirliği olan ya da Türkiye'deki güncel sanat ortamında kariyerini ilerletmiş genç, orta kariyerdeki 25 farklı sanatçının farklı disiplinlerdeki eserlerinin yer alması, her misafirin mutlaka ilişki kurabileceği bir eserle denk gelebilmesini de sağlayacak.”

Seçkide eserleri yer alan sanatçılar arasında Ahmet Çerkez, Ali Şentürk, Anne Kari Odegard, Bora Başkan, Burçin Başar, Camila Rocha, Çağla Köseoğulları, Defne Tesal, Eda Soylu, Emin Mete Erdoğan, Erinç Seymen, Erman Özbaşaran, Hamza Kırbaş, Hasan Pehlevan, Ilgın Seymen, Merve Şendil, Serdar Acar, Sevim Kaya, Sinan Logie, Süleyman Yılmaz, Uğur Daştan, Umut Toros ve Yonca Karakaş yer alıyor.