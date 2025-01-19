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Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
CHP kapalı grup toplantısı İstanbul’da yapıldı
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Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Şerifiye Sokak'ta boş olduğu öğrenilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları incelemede binanın boş olduğunu tespit etti.

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